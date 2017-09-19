High School Scoreboard September 19
TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS FOOTBALL
H.B. Beal S.S. 30 (#11 Bailey Lynch – TD, #10 Moe Harb – TD, #4 Geoffrey Clubine – 2TDs, #33 Alex Holness – 4 PAT, team safery), Strathroy D.C.I. 11 (#21 Tanner Brown – FG, #10 Dustine Riley – TD & 2-PT CONVERT)
Medway H.S. 14 (Simms TD, Young TD, Grau 1 convert/1single), A.B. Lucas S.S. 14 (Brooks 2 TD\’s, Spolestra 2 Converts)
TVDSB SOUTH EAST JUNIOR GIRLS BASKETBALL
East Elgin S.S. 24, Parkside C.I. 4
Huron Park S.S. 34, Glendale H.S. 30
TVDSB SOUTH EAST SENIOR GIRLS BASKETBALL
Woodstock C.I. 44, Arthur Voaden S.S. 10
No comments yet... Be the first to leave a reply!