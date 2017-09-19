High School Scoreboard September 19

September 19, 2017 By:jeffreyreed (Copyright 2017 London Ontario Golf) 0 Comments

TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS FOOTBALL
H.B. Beal S.S. 30 (#11 Bailey Lynch – TD, #10 Moe Harb – TD, #4 Geoffrey Clubine – 2TDs, #33 Alex Holness – 4 PAT, team safery), Strathroy D.C.I. 11 (#21 Tanner Brown – FG, #10 Dustine Riley – TD & 2-PT CONVERT)
Medway H.S. 14 (Simms TD, Young TD, Grau 1 convert/1single), A.B. Lucas S.S. 14 (Brooks 2 TD\’s, Spolestra 2 Converts)

TVDSB SOUTH EAST JUNIOR GIRLS BASKETBALL
East Elgin S.S. 24, Parkside C.I. 4
Huron Park S.S. 34, Glendale H.S. 30

TVDSB SOUTH EAST SENIOR GIRLS BASKETBALL
Woodstock C.I. 44, Arthur Voaden S.S. 10

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High School

About jeffreyreed

A leading Canadian communications professional. Corporate office www.JeffreyReedReporting.com established 1989.
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