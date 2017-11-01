High School Scoreboard October 31
TVDSB CENTRAL JUNIOR GIRLS BASKETBALL
H.B. Beal S.S. 41, Strathroy D.C.I. 32
Clarke Road S.S. 35, Central S.S. 25
TVDSB CENTRAL SENIOR GIRLS BASKETBALL
Strathroy D.C.I. 58 (D. Van Cleeff 12, Morgan Tamminga 10, M. Cocksworth 10), Central S.S. 31 (Johonghiri 15, Manuel 10)
H.B. Beal S.S. 42, Clarke Road S.S. 38
TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS VOLLEYBALL
H.B. Beal S.S. 3, Strathroy D.C.I. 1
TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS VOLLEYBALL
Clarke Road S.S. 3, Strathroy D.C.I. 2
Central S.S. 3, H.B. Beal S.S. 0
TVDSB SOUTH EAST JUNIOR GIRLS BASKETBALL
East Elgin S.S. 30, Parkside C.I. 25
Huron Park S.S. 32, Ingersoll D.C.I 12
College Avenue S.S. 40, Glendale H.S. 21
TVDSB SOUTH EAST SENIOR GIRLS BASKETBALL
Parkside C.I. 38, East Elgin S.S. 31
College Avenue S.S. 32, Glendale H.S. 18
TVDSB SOUTH EAST JUNIOR BOYS VOLLEYBALL
Lord Dorchester S.S. 3, Woodstock C.I. 1
Ingersoll D.C.I 3, College Avenue S.S. 0
West Elgin S.S. 3, Glencoe District H.S. 1
East Elgin S.S. 3, Arthur Voaden S.S. 0
TVDSB SOUTH EAST SENIOR BOYS VOLLEYBALL
Woodstock C.I. 3, Lord Dorchester S.S. 0
Ingersoll D.C.I 3, College Avenue S.S. 0
West Elgin S.S. 3, Glencoe District H.S. 2
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