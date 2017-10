High School Scoreboard October 26

TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS FOOTBALL

East Elgin S.S. 35, H.B. Beal S.S. 0

Saunders S.S. 16, Sir Wilfrid Laurier S.S. 8

Oakridge S.S. 35, Glendale H.S. 0

TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS FOOTBALL

Sir Frederick Banting S.S. 35, Strathroy D.C.I. 0

East Elgin S.S. 35 (Redecop 2 TDs, Martens TD, Claessens TD, Zehr TD, Centeno 4 Ex Pt and 1 FG.), H.B. Beal S.S. 0

Sir Wilfrid Laurier S.S. 34 (M. Jamal TD,S. Seaman TD, D. Nicholls TD, C. Milligan TD, R. Hynes 2 FG, 4 PATs), Saunders S.S. 3 (Franklin FG)

Glendale H.S. 23, Oakridge S.S. 5

TVDSB CENTRAL JUNIOR GIRLS BASKETBALL

Clarke Road S.S. 47, Strathroy D.C.I. 25

Saunders S.S. 34 (Admans 12, Rizzo 10), Medway H.S. 16

Sir Frederick Banting S.S. 55, Sir Wilfrid Laurier S.S. 37

A.B. Lucas S.S. 44 (Osman 13), Oakridge S.S. 31 (Wilson 12, Scalcherd 11)

TVDSB CENTRAL SENIOR GIRLS BASKETBALL

Strathroy D.C.I. 43 (Morgan Tamminga 15, M. Cocksworth 14, M. Vanderwal 10), Clarke Road S.S. 23

Medway H.S. 48 (Brunet – 15), Saunders S.S. 38 (Kleuskens – 11)

Sir Frederick Banting S.S. 52, Sir Wilfrid Laurier S.S. 41

A.B. Lucas S.S. 53, Oakridge S.S. 36

TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS VOLLEYBALL

Medway H.S. 3, Saunders S.S. 1

Oakridge S.S. 3, A.B. Lucas S.S. 0

TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS VOLLEYBALL

Saunders S.S. 3, Medway H.S. 1

Sir Wilfrid Laurier S.S. 3, Sir Frederick Banting S.S. 0

Oakridge S.S. 3, A.B. Lucas S.S. 1

TVDSB SOUTH EAST JUNIOR GIRLS BASKETBALL

East Elgin S.S. 36, Central Elgin C.I. 16

Huron Park S.S. 36, Lord Dorchester S.S. 16

Woodstock C.I. 52, Glendale H.S. 32

TVDSB SOUTH EAST SENIOR GIRLS BASKETBALL

Glencoe District H.S. 33, Arthur Voaden S.S. 16

Woodstock C.I. 28, Glendale H.S. 8

TVDSB SOUTH EAST JUNIOR BOYS VOLLEYBALL

College Avenue S.S. 3, Lord Dorchester S.S. 1

TVDSB SOUTH EAST SENIOR BOYS VOLLEYBALL

College Avenue S.S. 3, Lord Dorchester S.S. 2

Parkside C.I. 3, East Elgin S.S. 1

LONDON DISTRICT JUNIOR GIRLS BASKETBALL

Holy Cross C.H.S. 41 (Beaudry 18), St. Mary’s C.H.S. 25 (Scholten 16)

Regina Mundi C.H.S. 43, E.S. Gabriel-Dumont 24

LONDON DISTRICT SENIOR GIRLS BASKETBALL

St. Mary’s C.H.S. 34, Holy Cross C.H.S. 16

John Paul II C.H.S. 33, St. Joseph’s C.H.S. 29

LONDON DISTRICT JUNIOR BOYS VOLLEYBALL

E.S. Gabriel-Dumont 3, Regina Mundi C.H.S. 2

LONDON DISTRICT SENIOR BOYS VOLLEYBALL

St. Joseph’s C.H.S. 3, John Paul II C.H.S. 0

St. Mary’s C.H.S. 3, Holy Cross C.H.S. 1

Mother Teresa C.H.S. 3, Catholic Central H.S. 1

LONDON DISTRICT JUNIOR BOYS FOOTBALL

St. Thomas Aquinas C.S.S. 22, Mother Teresa C.H.S. 6