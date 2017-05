High School Scoreboard May 4

TVRA VARSITY GIRLS RUGBY

Medway H.S. 20 (Tries: V.Smith (2), K. Vandenheuvel Conversion: K. Vandenheuval Penalty Kick: V. Smith), A.B. Lucas S.S. 5 (Try: J. Reason)

Glendale H.S. 12 (Tries: Kate R. (2) Conversion: Cassie V.), Woodstock C.I. 0

Clarke Road S.S. 27 (Megan Caruana try 5, Corelynn Bartram 2 trys 10, Mackenzie Feeney try 5, Maddy Walters 2 conversions for 4 and one kick for 3.), Strathroy D.C.I. 0

Saunders S.S. 10 (1 try – L. Capp, 1 try M. Aoudjehane), Sir Wilfrid Laurier S.S. 0

South C.I. 78 (Tries: T. Hood (6), N. Abram (2), T. Callister, M. Davies, M. Lund, K. Veriotes Cons: K. Veriotes (8 from 11), M. Lund (1 from 1)), John Paul II C.H.S. 7

TVRA VARSITY BOYS RUGBY

H.B. Beal S.S. 8 (M. Dezeil (try), A. Howard (penalty)), Clarke Road S.S. 0

TVDSB SOUTHEAST VARSITY GIRLS SOCCER

Parkside C.I. 4, Arthur Voaden S.S. 0

East Elgin S.S. 4, West Elgin S.S. 1

TVDSB SOUTHEAST VARSITY BOYS SOCCER

Central Elgin C.I. 2, Glencoe District H.S. 1

West Elgin S.S. 3, East Elgin S.S. 1

TVDSB CENTRAL VARSITY BOYS SOCCER

Sir Frederick Banting S.S. 4 (Brandon Crocker-Burch (1), Nolan Flanagan (1), Justin Owolabi (1), Nick Vandersluis (1)), North Middlesex D.H.S. 0

Sir Wilfrid Laurier S.S. 3 (Newton-Birani, J. Wood, B. Coulthard), Clarke Road S.S. 1 (Riccobon)

Strathroy D.C.I. 3, Montcalm S.S. 1

A.B. Lucas S.S. 2 (Nick Barnes (1), Useni Kashindi (1)), Oakridge S.S. 0

LDA VARSITY GIRLS SOCCER

St. Thomas Aquinas C.S.S. 1 (Monyard), St. Andre Bessette 1 (Ferrato)