TVDSB CENTRAL VARSITY BOYS HOCKEY

A.B. Lucas S.S. 5, Oakridge S.S. 1

TVDSB SOUTH EAST VARSITY BOYS HOCKEY

Glendale H.S. 4, Ingersoll D.C.I 2

LONDON DISTRICT VARSITY GIRLS HOCKEY

St. Thomas Aquinas C.S.S. 1 (T Way (S/O K Way)), Mother Teresa C.H.S. 0