High School Scoreboard April 24

TVRA VARSITY BOYS RUGBY

Medway H.S. 60 (D. Ollson (10), S. Harrison (10), R. Carmichael (10), C. Mutter (6), M. Cloud (5), B. Craig (5), R. Reiners (5), D. Neely (5), C. Grau (4)), Glendale H.S. 5

TVDSB SOUTHEAST VARSITY GIRLS SOCCER

Ingersoll D.C.I 4 (Fuller (3), Bessegato (1)), Woodstock C.I. 1 (Vautour (1))

Huron Park S.S. 5, College Avenue S.S. 2

Glendale H.S. 3 (Olivia Kyriakopoulos 2, Laura Cross), Lord Dorchester S.S. 1

TVDSB SOUTHEAST VARSITY BOYS SOCCER

Glendale H.S. 4, Lord Dorchester S.S. 2

Ingersoll D.C.I 3 (Barbieri (14) – 2, Lahey (11) – 1), Woodstock C.I. 1 (Takacs (11) – 1)

Huron Park S.S. 4, College Avenue S.S. 1

TVDSB CENTRAL VARSITY GIRLS SOCCER

Clarke Road S.S. 3 (Well played game by both teams. Kayla Sillick with 2 bangers and Cassie Brock with a beauty of her own.), South C.I. 2

Strathroy D.C.I. 4, North Middlesex D.H.S. 0

TVDSB CENTRAL VARSITY BOYS SOCCER

Strathroy D.C.I. 4, North Middlesex D.H.S. 0

LDA VARSITY BOYS SOCCER

St. Thomas Aquinas C.S.S. 3, London District Christian S.S. 1

St. Andre Bessette 3, John Paul II C.H.S. 2

St. Joseph’s C.H.S. 1, Holy Cross C.H.S. 1