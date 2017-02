Mustangs Scoreboard February 24

Track & Field – OUA Championships

Women’s

1. Western – 93.5 points

2. Guelph – 86 points

3. Toronto – 67.5 points

Day One Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/track-and-fi​eld-oua-championships-2017.aspx​

Men’s

1. Guelph – 103 points

2. Western – 63 points

3. Windsor – 55 points

Day One Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/track-and-fi​eld-oua-championships-2017.aspx​

Swimming – U SPORTS Championships

Women’s

1. UBC – 268 points

2. Montreal – 158 points

3. Toronto – 114 points

11. Western – 30.5 points

Day One Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/swimming-u-s​ports-championships-2017.aspx​

Men’s

1. UBC – 247.5 points

2. Toronto – 185.5 points

3. Calgary – 139 points

4. Western – 103 points

Day One Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/swimming-u-s​ports-championships-2017.aspx​

Women’s Hockey – OUA Quarterfinals (Best of three)

Game 2 – Waterloo 1 – Western 2 (OT)

Game Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/womens-hocke​y-vs-waterloo-02-24-17.aspx​

Women’s Volleyball

Western 3 – Nipissing 0

Game Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/womens-volle​yball-vs-nipissing-02-24-17.aspx​

Men’s Volleyball

Western 3 – Nipissing 1

Game Recap: http:​//westernmustangs.​ca/news/2017/2/24/mens-volleyb​all-vs-nipissing-02-24-17.aspx​