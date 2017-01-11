High School Scoreboard January 10

January 11, 2017 By:jeffreyreed (Copyright 2017 London Ontario Golf) 0 Comments

TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS BASKETBALL
Sir Wilfrid Laurier S.S. 50, Saunders S.S. 30
Westminster S.S. 49, Central S.S. 24

TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS BASKETBALL
Central S.S. 51 (Wong – 13 Imasogie – 10), Westminster S.S. 38 (Uka – 13)

TVDSB CENTRAL JUNIOR GIRLS VOLLEYBALL
Saunders S.S. 3, Sir Wilfrid Laurier S.S. 1

TVDSB CENTRAL SENIOR GIRLS VOLLEYBALL
Saunders S.S. 3, Sir Wilfrid Laurier S.S. 0

TVDSB CENTRAL VARSITY BOYS HOCKEY
South C.I. 4, Sir Frederick Banting S.S. 3

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High School

About jeffreyreed

A leading Canadian communications professional. Corporate office www.JeffreyReedReporting.com established 1989.
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