High School Scoreboard January 10
TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS BASKETBALL
Sir Wilfrid Laurier S.S. 50, Saunders S.S. 30
Westminster S.S. 49, Central S.S. 24
TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS BASKETBALL
Central S.S. 51 (Wong – 13 Imasogie – 10), Westminster S.S. 38 (Uka – 13)
TVDSB CENTRAL JUNIOR GIRLS VOLLEYBALL
Saunders S.S. 3, Sir Wilfrid Laurier S.S. 1
TVDSB CENTRAL SENIOR GIRLS VOLLEYBALL
Saunders S.S. 3, Sir Wilfrid Laurier S.S. 0
TVDSB CENTRAL VARSITY BOYS HOCKEY
South C.I. 4, Sir Frederick Banting S.S. 3
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