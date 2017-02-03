High School Scoreboard February 2
TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS BASKETBALL
Strathroy D.C.I. 55, Central S.S. 39
TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS BASKETBALL
Central S.S. 48 (Imasogie – 14 Wong – 11 Le – 11), Strathroy D.C.I. 45 (Nieuwenhuizen – 16 Pierce – 11)
TVDSB CENTRAL JUNIOR BOYS BASKETBALL
Strathroy D.C.I. 55, Central S.S. 39
TVDSB CENTRAL SENIOR BOYS BASKETBALL
Central S.S. 48 (Imasogie – 14 Wong – 11 Le – 11), Strathroy D.C.I. 45 (Nieuwenhuizen – 16 Pierce – 11)
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